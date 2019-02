BEAUDRY, Marcel



Le 18 février 2019, à l'âge de 89 ans est décédé, M. Marcel Beaudry, époux de Mme Lucille Huot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Ginette, François (Valérie Gueunot), Sylvie (Martin St-Jean) et Alain (Martine Cloutier) ainsi que ses six petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 2 mars 2019 dès 9h30 suivie d'une service religieux à 10h30, en la paroisse St-Télesphore, 8811 rue Centrale à Lasalle.RÉSIDENCE FUNÉRAIRELAURENT THÉRIAULT514-769-3867