LABELLE, Jean-Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Claude Labelle, survenu à son domicile, le 20 février 2019, à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Therrien, ses enfants Sylvain, Claude et Linda, ses brus Sylvie et Carole, son gendre Gaétan, ses petits-enfants Sébastien, Caroline, Marie-Anne, Stéphanie, Pierre-Luc, Émilie, Karine et Samuel, ses arrière-petits-enfants, Ludovic, Alexia, Elliot, Victor, Olivia et Arnaud, son beau-frère Jean-Guy, ainsi que ses belles-soeurs, parents et amis.La cérémonie aura lieu le samedi 2 mars 2019, à 11h, à l'église Saint-Elzéar (16, boul. Saint-Elzéar Est, Laval). La famille vous accueillera à partir de 10h pour recevoir vos condoléances.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.