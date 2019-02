GUILLEMETTE (née Desmarais)

Marguerite



À Drummondville, le vendredi 22 février, à l'âge de 94 ans, est décédée Marguerite Desmarais, veuve de Roméo Guillemette.Elle laisse dans le deuil ses fils Robert (Marie-Ève) et Alain, ses petits-enfants Kevin et Claudia, ses arrière-petits-enfants Nathan, Jacob et Zack, son frère Robert, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 28 février de 15h à 21h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 20h. Les visites se poursuivront le vendredi matin, 1er mars de 9h à 9h45. L'inhumation suivra au Cimetière St-Pierre de Drummondville (880, rue Saint-Pierre, Drummondville, Qc).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Croix serait apprécié.