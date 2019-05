5 remèdes naturels contre les douleurs articulaires

Ces traitements naturels ont fait leurs preuves pour soulager l’inflammation des articulations.

1. Miser sur un supplément anti-inflammatoire

Le froid et l’humidité ont tendance à aggraver les problèmes articulaires. Manque de bol, la saison hivernale s’éternise au Québec. Heureusement, Genacol Anti-Inflammatoire vient à notre rescousse pour réduire efficacement l’inflammation des articulations et les douleurs qui en découlent, grâce à la combinaison gagnante de la Curcumine, de la BioPerine® et du Collagène AminoLock, un complexe naturel et unique à Genacol®.

2. Faire du sport

Si, en hiver, on préfère rester au chaud, une activité physique de 30 minutes par jour permet d’augmenter la mobilité de nos articulations. On mise donc sur la marche rapide ou sur un sport doux pour le corps, comme le yoga, la natation ou le pilates.

3. Favoriser les Oméga-3

Il est recommandé de consommer ces acides gras plusieurs fois par semaines, notamment pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Parmi les aliments riches en Oméga-3? Les poissons à chair grasse – comme le saumon, les sardines ou la truite –, l’huile végétale de canola, les noix ou encore les graines de lin, de chanvre et de chia.

4. Éviter les excès

Consommés en large quantité, viandes rouges, gras saturés et gras trans peuvent engendrer des douleurs inflammatoires. La solution? On privilégie au quotidien une alimentation saine, composée de fruits et légumes, de poissons et de viandes blanches, pauvres en acides gras saturés.

5. Opter pour l’acupuncture

S’il est recommandé d’aller voir notre médecin pour obtenir un diagnostic précis, l’acupuncture peut aider à diminuer l’inflammation et les douleurs articulaires. Pour connaître la liste des professionnels reconnus par l’Ordre des Acupuncteurs du Québec, cliquez ici.