VENNE, Marcelle



De Repentigny, le 5 février 2019, est décédée Mme Marcelle Venne, 82 ans, épouse de feu Marcel Daigneault et mère de feu Michel.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Paul (Sylvie Payette), Monique (Carol Boulianne), Manon (Jean Deraps), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Gaston (Jeanine Jobin), ses soeurs Paulette, Rolande, Lucie ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, en présence des cendres, au :50, RUE THOUIN, REPENTIGNY, QCTél. 450-581-5402. Salle Jacques-Parentle dimanche 3 mars 2019 de 14h à 18h. Une prière aura lieu vers 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation pour la recherche sur l'Alzheimer.