PERREAULT, Gilles



À Montréal, le 23 février 2019, est décédé Gilles Perreault.Il laisse dans le deuil son épouse Monique, ses huit enfants : Manon (Claude), France (André), Christiane (feu Richard), Colombe (Jean-Yves), Sylvain (Catherine), Daniel (Carole), Nathalie (Éric), Marie-Josée (Roger), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 2 mars 2019 de 10h00-12h00 et 13h00-17h00 au:CÔTE-DES-NEIGES4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7514-342-8000 www.dignitequebec.comUn service commératif aura lieu à 17h00 à la chapelle du centre funéraire.