LEGRIS, Paul-Émile



À Montréal, le 17 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Paul-Émile Legris, époux de feu Simone Bleau. Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Claudine), Normand (Francine), Nicole (Jean) et Lise (André), ses 9 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Lavalle dimanche 3 mars de 10h à 17h, suivra une liturgie au salon à 17h, et de là au cimetière Jardins Urgel Bourgie Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.