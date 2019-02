BERGERON, Roland



À Laval, le 16 février 2019, est décédé paisiblement Monsieur Roland Bergeron, époux de Madame Suzanne Monette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Jocelyne), Michel (Nathalie) et Benoit (Diane) ainsi que ses sept petits-enfants. Il laisse également ses soeurs Michèle (Claude) et Nicole, ses beaux-frères Marcel (Jeannette) et Jean-Claude ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 1er mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 2 mars 2019 de 9h à 10h30 au complexe :Les funérailles seront célébrées samedi le 2 mars 2019 à 11h en l'église St-Sylvain, 750, boul. St-Sylvain, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Juif de réadaptation seraient appréciés.