MAGINI, Ezio



À Laval, est décédé Ezio Magini, à l'âge de 87 ans, après une courageuse lutte contre sa maladie.Il laisse dans le deuil ses enfants, Vivian (Nick) et Riccardo, ses trois petits-enfants qui l'adoraient beaucoup, Lisa Krystyna, Alessandra et Edouardo.Il laisse ses soeurs, son beau-frère, sa famille et amis en Italie et en Allemagne et ses nombreux amis.La famille accueillera parents et amis au salon:vendredi, le 1er mars de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et samedi le 2 mars à partir de 11h.Les funérailles auront lieu samedi le 2 mars à 13h en l'église St-Elzear, 16 rue St-Elzear est et de là au Cimetière de Laval (Mausolée St Vincent-de-Paul, porte 3).Au lieu de fleurs, un don à une oeuvre de recherche médicale de votre choix sera grandement appréciée.