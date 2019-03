HAMELIN, Lyne



À Longueuil, le 15 février 2019, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Lyne Hamelin. Lyne était mère de quatre enfants et grand-mère de deux petits-enfants. Les mots ne peuvent décrire à quel point elle adorait sa famille. On voyait toujours un éclat de lumière dans ses yeux lorsqu'elle en parlait. Sa famille était sa fierté. Une femme éloquente, elle trouvait toujours le bon mot pour exprimer son affection. Lyne était une femme empathique, sensible et sincère.Elle laisse dans le deuil son mari Denis, ses enfants Alexandre, Amélie et Marie-Ève, ses petites-filles Élizabeth et Mia ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 mars 2019 de 12h à 21h et le samedi 9 mars 2019 de 10h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi 9 mars 2019 à 16h en la chapelle Longueuil.