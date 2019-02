GAUTHIER, Roger



À Boucherville, le 23 février 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Roger Gauthier, époux de feu Mme Georgette Giguère.Il laisse dans le deuil sa fille Linda (Côme Gauthier), ses petits-fils Alexandre (Maria Reneé) et Jean-Michel, ses soeurs Madeleine, Simone, ses belles-soeurs Thérèse Galarneau et Lise Gauthier, ses neveux, nièces, sa grande amie Mme Paulette Handfield ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 3 mars de 13h à 16h30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du