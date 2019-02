LAGACÉ, René



À Laval, le 24 février 2019, est décédé M. René Lagacé, époux de feu Lyse Léveillé.Il laisse dans le deuil son fils Simon (Christine), sa nièce Christine (Michel), ses petits-enfants Nicolas, Anabelle et Amélie, sa belle-fille Marie-Lyne (André), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 mars de 9h à midi au:371, L'ANGE GARDIENL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infoUne liturgie de la Parole y sera célébrée à 11h30.