MARTIN DENOMMÉE, Jeannine



À la Maison de soins palliatifs La Source Bleue, le 20 février 2019, est décédée à l'âge de 79 ans, madame Jeannine Martin, épouse de feu Renald Denommée et mère de feu Yves.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Jean-Pierre), ses petits-enfants Sarah-Catherine, Gabrielle et Aglaé, ses frères et soeurs Rosaire (France), Micheline (Richard) et Thérèse, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 mars 2019, de 13h à 15h à la :Une cérémonie suivra à 15h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue ou la Fondation de l'hôpital Charles LeMoyne.La famille tient à remercier l'équipe de la Maison Source Bleue et l'équipe des soins en hémodialyse de l'hôpital Charles Lemoyne pour les bons soins prodigués.