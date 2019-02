McAFEE, Paul



À Montréal, le 22 février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Paul McAfee, époux de Mildred Smith.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Christine) et Phyllis (Dean), ses petites-filles Alex, Robyn, Vanessa et Brooke, ses frères Brian (Betty) et Keith, sa soeur Marian (Steve) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er mars 2019 de 19h à 21h et le samedi 2 mars 2019 de 10h à 11h. La liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 11h au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca) ou à une charité de votre choix serait apprécié à la mémoire de Paul McAfee.