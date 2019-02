TREMBLAY, Jean-Marie



À Laval, le 22 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Marie Tremblay, époux de Mme Jeannine Michaud.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Colette), Danielle (Sylvain), Suzanne (Jean-Nicolas) et Denis (Josée), ses petits-enfants, sa soeur et ses frères, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 mars de 11h à 16h30 au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la parole aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.