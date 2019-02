ROUSSEAU, Colette



Le 16 février 2019, une étoile est née. Colette Rousseau, à l'âge de 87 ans, est décédée et veillera désormais sur sa fille Johanne (Ron Walker), ses petits-fils Hugo (Rachel Claude) et Olivier Provencher, son arrière-petite-fille Julia, sa soeur Yolande Dion, sa filleule Sylvie Dion, son frère Gaston ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu le samedi 16 mars 2019 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue de Boucherville.