VALLIÈRES MICHAUD Christopher

De Sainte-Thérèse, le 16 février 2019 à l'âge de 18 ans, est décédé Christopher Vallières Michaud, fils de Nancy Vallières et feu Marc Michaud.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa soeur Cindy (Julien Berthelet), son beau-père André Vachon et sa fille Maggie Graveline Vachon, son grand-père Martin Michaud (Rose Ménard), ses oncles et ses tantes, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 8 mars de 16h à 22h, le samedi 9 mars dès 9h au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine.