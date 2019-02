PELLETIER née CHARETTE

Réjane



Le 24 février 2019, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Réjane Charette, épouse de feu M. Émilien Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denis (France), Céline (Denis) et Réjean, ses quatre petits-enfants, Alexandre, Sébastien, Stéphanie et Jérôme, ses sept arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Elle sera exposée le vendredi 1er mars de 13h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 2 mars de 8h à 11h à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 2 mars à 11h en la chapelle du salon et de là au cimetière Saint-Antoine-de-Padoue, lieu de la sépulture.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.