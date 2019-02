GRENIER, Madeleine

(née Bélanger)



À Terrebonne, le 25 février 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Madeleine Bélanger, épouse de feu Jacques Grenier.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Joanne et Gilles, ses petits-enfants, Stéphanie, Marie-France, Érik et Jade, ses arrière-petits-enfants, Maïka, Félicia et Alya, son frère Jacques (Micheline), son conjoint et ami, Gilles Gougeon, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Auteuil, Lavalle lundi 4 mars de 19h à 21h et le mardi 5 mars de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu le mardi 5 mars à 11h en l'église Saint-Elzear, 16 Saint-Elzear Est, Laval.