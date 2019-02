Avec Iñarritu à la tête du jury, le Festival de Cannes rend hommage au cinéma mexicain

«Dès le début de ma carrière, le Festival de Cannes a été important pour moi. Je suis honoré et ravi d’y revenir cette année, et immensément fier de présider le jury. Le cinéma coule dans les veines de la planète et ce Festival en est le coeur», a réagi le cinéaste, cité dans un communiqué.

«Avec le jury, nous aurons le privilège d’être les premiers spectateurs des nouveaux films de nos collègues cinéastes venus du monde entier. C’est un véritable plaisir et une grande responsabilité, que nous assumerons avec passion et dévouement», poursuit-il.

Plus récemment, en 2017, il a conçu une installation en réalité virtuelle «Carne y Arena», la première oeuvre en réalité virtuelle à figurer dans la sélection officielle à Cannes et qui lui a par ailleurs valu son cinquième Oscar (un Oscar spécial).

«En plus d’être un cinéaste audacieux et un auteur toujours surprenant, Alejandro est aussi un homme de convictions, un artiste de son temps. Nous avons toujours été heureux de l’accueillir sur la Croisette et, en 2017, particulièrement fiers de présenter en Sélection officielle "Carne y Arena", son installation de réalité virtuelle qui évoquait la question des migrants avec beaucoup de force et d’humanité», ont ainsi salué les organisateurs du festival.