QUESNEL, Diane (née Mainville)



Le 17 février 2019, nous a quittés Diane Mainville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Lise, Pierre Jr Mainella, ses deux petits-enfants Bianca (Pascal) et David, ses trois arrière-petits-enfants Coralie, Rosalie et Zakary, ses soeurs Simonne, Denise et Francine, son frère André, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 2 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie sera célébrée à 19h30 au salon même.