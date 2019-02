THERRIEN, Madeleine

(née Beauchamps)



À L'Assomption, le 24 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Madeleine Beauchamps. Elle était l'épouse de feu Maurice Therrien.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lisette (feu Jacques), Daniel, Thérèse, Jean (Diane), Normand (Sylvie), Christian (Hélène) et Brigitte (Jacques), ses petits-enfants Stéphane, Sandra, Benoît, Patrick, Karina, Christina, Claudia, Myriam, Annie, David, Amélie, Stéphanie, Mélanie, Steve, Sébastien et Pascale, ses trente arrière-petits-enfants, ses deux arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 3 mars de 13h à 17h, une liturgie de la Parole aura lieu à 17h, la famille sera de retour au salon de 19h à 21h.