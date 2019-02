GAUTHIER

Françoise Frenette



Au CIUSSS MCQ-Centre d'hébergement Cooke, le 17 février 2019, est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Françoise Frenette, épouse de M. Roland Gauthier, demeurant à Trois-Rivières.La défunte laisse dans le deuil, outre son époux Roland Gauthier, ses enfants: Gilbert, Pierre (Francine Bégin), Christine (Dave Gilbert), Martine, Céline (Sébastien Bussières), Maryse, Line Houle (feu Claude); ses 13 petits-enfants et leur conjoint(e); ses 12 arrière-petits-enfants; ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs : André Frenette (Pauline Laplante), Raymond Frenette (feu Odette Rolland), Rémi Frenette (Janice Howell), Monique Frenette (feu Claude Désy), Cécile Frenette (feu Jean Dumas), Cécile Trudel (feu Paul Frenette), Hélène Thibeault (feu Roland Frenette) et Roger Gauthier (Jacques P. Aubé); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au :TROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6samedi, jour des funérailles, à partir de 9 h 30. Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 2 mars à 12 h 30 au Mémorial du centre funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.