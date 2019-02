LACHANCE, Gisèle

(née Duguay)



Le 21 février 2019, au CHSLD Chevalier-de-Lévis est décédée Gisèle Lachance (née Duguay), veuve de Réal Lachance.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole (Ghyslain Jolicoeur) et Diane (Pierre Tourangeau), ses petits-enfants Annick (Jaroslaw Zelichowski), Pierre-Charles, Vicky, Caroline, Dary-Anne et Marie-Saskia, ses arrière-petits-enfants Antonin et Kellyan, ses belles-soeurs Sylvia (feu Robert), Marcelle (Jacques Jamieson) et Jeanne Coghlan ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les visites se tiendront à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, RUE RIVERSIDESAINT-LAMBERT, J4P 1A7samedi le 2 mars de 10h00 à 13h00 suivi d'une cérémonie à la chapelle de la résidence.Des dons à la Société Alzheimer Rive-Sud seraient appréciés.