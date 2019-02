Canada: saisie de drogue importée du Mexique par le cartel de Sinaloa

MONTRÉAL | La police canadienne a annoncé mercredi avoir saisi quelque 180 kg de méthamphétamine importée du Mexique par le puissant cartel de Sinaloa et qui cachait cette drogue de synthèse dans des pneus de voitures acheminées par le constructeur Ford.

Cette saisie, estimée à 4,5 millions de dollars canadiens par la police provinciale de l’Ontario, s’inscrit dans le cadre plus vaste «d’une enquête internationale en cours», ont déclaré les autorités canadiennes lors d’une conférence de presse.

Les trafiquants dissimulaient les sachets de drogue à l’intérieur de pneus de voitures Ford importées du Mexique par voie ferroviaire, ont expliqué les enquêteurs, selon qui «il ne fait aucun doute» que «le cartel de Sinaloa a transféré cette drogue dans notre pays».

L’alerte a été lancée en décembre par un concessionnaire Ford d’Ontario (centre du Canada) qui avait fait cette étrange découverte dans des roues de secours ne correspondant pas aux modèles de voitures avec lesquelles elles avaient été livrées.

En tout, quatre concessionnaires de cette province canadienne avaient reçu cette cargaison illicite. Très rapidement, les policiers canadiens ont remonté la filière et constaté que la drogue était destinée à l’Ontario, mais aussi au Québec et au Nouveau-Brunswick, plus à l’est. Aucune arrestation n’a toutefois été annoncée.

Selon les policiers, la drogue était chargée à bord des voitures à proximité de l’usine Ford de Hermosillo (nord-ouest du Mexique), dans une région sous l’emprise du cartel Sinaloa.

«La consommation de la méthamphétamine est en hausse au Canada (et) nous avons interrompu un important trafic de drogue», a résumé un enquêteur, soulignant que le fabricant américain de voitures a collaboré à l’investigation.

Le cartel Sinaloa, considéré comme l’un des plus puissants et des plus violents au monde, est responsable de l’exportation de centaines de tonnes de cocaïne et d’autres drogues aux États-Unis depuis la fin des années 1980.

Son chef, le célèbre narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias «El Chapo», a été déclaré coupable de 10 chefs d’accusation il y a deux semaines à New York, une victoire pour les autorités américaines après un procès de trois mois qui a étalé la violence et la corruption des cartels.

Pour les procureurs américains, «El Chapo» est le plus puissant narcotrafiquant depuis le Colombien Pablo Escobar, mort en 1993.