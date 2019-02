Claude Legault se confie sur sa relation avec Gaële: «Le respect et l’admiration, c’est important dans un couple. C’est ce que j’ai vécu dès le départ avec ma blonde»

Claude Legault se fait habituellement très discret concernant sa vie personnelle, mais il s'est tout de même confié à Marie-Claude Savard dans les pages du magazine 7 Jours.

Peu porté à parler de ses relations, l'acteur en vedette dans l'émission Appelle-moi si tu meurs a fait quelques confidences sur sa vie avec la chanteuse Gaële.

Dario Ayala / Agence QMI

Claude Legault avait confirmé en octobre 2017 qu'il était en couple depuis deux ans. La paire file le parfait bonheur.

«Le respect et l’admiration, c’est important dans un couple. C’est ce que j’ai vécu dès le départ avec ma blonde. Je l’ai rencontrée à l’occasion d’un spectacle de la Fondation Dédé Fortin et ça a cliqué entre nous. Ce n’était pas le bon moment pour penser qu’un jour on sortirait ensemble, mais, dès le départ, j’avais de l’admiration pour son talent», a indiqué le comédien à Marie-Claude Savard.

Il est d'ailleurs primordial, pour Claude, de laisser de la place dans sa vie pour son couple, bien qu'ils soient tous deux très occupés.

«Je ne veux plus travailler comme un fou, parce que j’ai besoin d’espace pour vivre ma vie personnelle, explique Claude. Il est important, pour Gaële et moi, de concilier nos deux univers professionnels.»

On pourra voir Claude Legault dès le 28 février dans la nouvelle série originale du Club illico, Appelle-moi si tu meurs.

*Lisez toutes les confidences de Claude Legault concernant ce nouveau rôle et sa relation dans les pages du magazine 7 Jours, en kiosque jeudi!*