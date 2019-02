Cogeco annonce la vente de sa filiale de centres de données

MONTRÉAL – Cogeco Communications a annoncé, mercredi, avoir cédé sa filiale de centres de données et de services en technologies de l'information et de la communication (TIC) pour entreprises, Cogeco Peer 1, à une firme d'investissement pour 720 millions $.

À la toute fin de 2012, Cogeco avait annoncé l’acquisition Peer 1, alors une entreprise de Vancouver spécialisée dans l'hébergement géré, les serveurs dédiés, les services informatiques en nuage et la colocalisation, pour plus de 630 millions $.

L'entreprise montréalaise tourne donc la page sur cette aventure en cédant Cogeco Peer 1 à Digital Colony, une firme d'investissement basée en Floride qui se spécialise dans les infrastructures numériques.

«Depuis que Cogeco Communications a acquis Peer 1 en 2013, les marchés des centres de données et de la connectivité ont évolué et se sont grandement consolidés, a expliqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications par communiqué. C’est dans ce contexte que nous avons pris la décision de concentrer les ressources de Cogeco Communications sur nos secteurs des services à large bande canadiens et américains.»

Cogeco entend utiliser une «partie importante du produit net de cette vente» pour rembourser ses dettes et racheter des actions. M. Jetté a précisé que la transaction donnera plus de souplesse à l'entreprise pour «procéder à des investissements internes et des acquisitions».

En parallèle, Cogeco et Digital Colony ont signé une entente commerciale pour mieux soutenir leurs clients.

La nouvelle a été bien accueillie par les investisseurs. L'action de Cogeco Communication a bondi de 6,71 $ pour atteindre une valeur de 81,76 $ à la Bourse de Toronto, en hausse de près de 9 %.