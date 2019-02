Comment aider ma petite-fille sans nuire à sa relation avec sa mère?

Ma fille a eu un enfant à 17 ans et le père a fui. Comme elle était aux études et avait besoin de tout son temps, avec mon mari, nous avons servi de parents de substitution jusqu’à ce qu’elle assume sa tâche de mère quand la petite a eu 6 ans. Ça fait trois ans et on trouve que la petite régresse. De plus quand elle vient chez nous, elle ne veut plus en repartir. Elle ne nous semble subir aucune violence, mais comme ma fille est plutôt désordonnée, on pense que ça déteint sur l’enfant. Est-ce qu’un signalement à la DPJ pourrait forcer notre fille à nous céder la garde en attendant que les choses se replacent ?

Grands-parents inquiets

Si comme vous l’écrivez rien n’indique que votre petite-fille est victime de mauvais traitements physiques ou psychologiques, il serait malvenu de vous adresser à la DPJ. Je vous conseillerais d’avoir une discussion de fond avec votre fille pour la conscientiser des manques chez la sienne, de l’inciter à vous la confier le plus souvent possible vu votre disponibilité, et surtout de maintenir un contact étroit avec la petite pour la rassurer. Une bonne entente gagnée avec la conviction vaudra toujours mieux qu’une hypothétique garde acquise grâce aux tribunaux.