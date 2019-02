ARCHAMBAULT DUPUIS

Ginette



De Le Gardeur, le 22 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Ginette Dupuis, épouse de monsieur Robert Archambault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Carole), Diane (Alain), Alain (Edith), ses petits-enfants: Cynthia, Lisa, Roxane, Jessica, Guillaume et Marc-André, son arrière-petite-fille Leia, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:384 RUE DU VILLAGELE GARDEURle samedi 2 mars dès 9h30. Les funérailles auront lieu cette même journée à 14h en l'église St-Simon et Jude de Charlemagne.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.