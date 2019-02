DAVID, Guy



À Montréal, le dimanche 24 février 2019 est décédé, à l'âge de 88 ans, Guy David, époux de feu Claudette Fioramore David.Il laisse dans le deuil ses enfants Carole et Claude (Isabelle Alarie), ses petits-enfants Odile, Olivier et Christopher (Isabelle Vo), sa soeur Marie-Marthe ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 3 mars 2019 de 16h à 22h et dès 9h le lundi matin. Les funérailles seront célébrées le lundi 4 mars 2019 à 10h en la chapelle du complexe.