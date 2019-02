Isolés deux jours en raison de la tempête

POINTE-LEBEL – Les habitants d'une douzaine de résidences de Pointe-Lebel, sur la Cote-Nord, se sont retrouvés isolés deux jours durant la tempête qui s'est abattue sur la région.

La récente tempête de neige et les vents qui l’accompagnaient ont créé d’énormes congères infranchissables. Dans la municipalité, qui a dû décréter les mesures d'urgence.

Piégé depuis deux jours par la tempête et la poudrerie, Dereck Bellavance était bien content d’aller se ravitailler mercredi matin lorsque la route a été partiellement dégagée. «La neige a arrêté lundi soir, mais les vents violents ont fait en sorte qu’on est pris en place depuis deux jours. Ça fait 14, 16 heures qu’on enlève la neige avec le souffleur et la pelle et c’est pas fini encore», a raconté le citoyen avec un sourire en coin.

Les forts vents ont créé une immense congère de 200 mètres de long impossible à franchir dans le secteur de Pointe-Paradis. «La machine a de la misère. J’ai dû mettre des rallonges sur mon souffleur pour couper les bancs de neige parce que c’est trop haut. On n'a jamais vu ça. C’est quelque chose», a mentionné Alain Arsenault au volant de son souffleur.

En voyant la météo, la municipalité a déclenché les mesures d’urgence. Tous les habitants de la douzaine de résidences isolées ont été contactés pour savoir s’ils pouvaient subvenir à leurs besoins pendant 72 heures.

Daniel Dorais était de ceux-là. «Quand on reste dans un coin de même, on est habitué à avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir passer un bout de temps sans descendre en ville. On est habitué à ça pas mal», a-t-il raconté.

Les citoyens peuvent maintenant circuler dans le secteur, mais les travaux de déneigement devaient se poursuivre pour garder la brèche ouverte dans la congère.