Janet Jackson en résidence à Vegas dès le 17 mai

L’interminable liste des vedettes qui se sont installées en résidence à Las Vegas pour y chanter leurs plus grands succès vient de s’enrichir d’un autre nom prestigieux: Janet Jackson.

La cadette de la famille Jackson, maintenant âgée de 52 ans, présentera son spectacle Metamorphosis au Park MGM, à compter du 17 mai, soit trois semaines avant que Céline Dion ne mette fin définitivement à sa longue association avec la capitale du jeu.

Pour le moment, quinze représentations sont annoncées pour l’été, jusqu’au 10 août. Jackson a indiqué qu’elle profitera de l’occasion pour célébrer le 30e anniversaire de la sortie de Rhythm Nation, un des albums les plus populaires de sa discographie, ce disque enregistré en 1989 contenait les succès Escapade, Miss You Much et la pièce-titre.

Autres spectacles

Janet Jackson n’est pas la seule à se pointer sur la Strip. L’artère devient de plus en plus attirante pour les stars, et pas seulement pour celles rendues à l’âge de la retraite.

Au cours des dernières semaines, Christina Aguilera, Cardi B et Bruno Mars ont tous annoncé des résidences pour les mois à venir. On chuchote même que le rappeur Drake serait l’une des prochaines stars à débarquer dans un des luxueux hôtels de Las Vegas.

De son côté, Céline Dion remontait sur scène, hier soir, au Colosseum du Ceasars Palace, après quelques semaines d’absence. D’ici au 8 juin, date de son tout dernier concert à Las Vegas, elle donnera vingt-sept représentations de son spectacle Celine.