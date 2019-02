Je sors, je reste

Coup de cœur

ROMAN: Si ma femme le veut bien

L’amour est aveugle. Vincent l’est. Il est fou amoureux de Nathalie. Cette dernière est magnifique, sensuelle, brillante, adorable et surtout à la tête d’une énorme fortune. Vincent se pose des questions, mais le portrait de son amoureuse est si parfait, qu’il n’ose fouiller son passé mystérieux où son dernier conjoint a été porté disparu. Ce dernier roman de JM David, explore les relations amoureuses avec un ton humoristique léger et nous questionne sur les gestes irrationnels que l’on pose au nom de l’amour. * Sorti le 27 février

Je sors

THÉÂTRE

Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais

Photo courtoisie

La pièce rythmée sur l’amitié Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais nous transporte dans un futur rapproché, où YouTube est en plein déclin. Sur les planches se retrouve le personnage de Paolo, un ado qui apprend qu’il a été adopté lorsqu’il tombe sur une vieille vidéo de son père sur le web. En pleine crise existentielle, il partira à l’aventure avec ses amis, au zoo, et c’est le début des confidences de chacun, avec leur peur et leur soif d’affronter le monde. *Ce soir à 20h au Théâtre Aux Écuries, 7285 rue Chabot

HUMOUR

Naïfs - Corbeil et Maranda

Photo courtoisie

Après des prestations en France à guichets fermés, voilà que le duo Jean-François Corbeil & François Maranda sont de retour au Québec pour présenter la sixième supplémentaire de leur spectacle Naïfs. Les deux comiques surprennent avec leur talent multidisciplinaire : sketch, théâtre, chansons, imitations, stand-up et numéros visuels se marient. La mise en scène est signée par Sylvain Marcel et François Massicotte assure la script-édition. *Ce soir à 20h au Cabaret du Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

THÉÂTRE

Maudite Guerre

Photo courtoisie

Cette pièce de théâtre expérimentale vous sortira de votre zone de confort. Entre jeu, poésie et irréalisme, on se questionne sur la vie et la mort avec nos instincts primaires. La nourriture et des notions sur la sexualité seront au cœur d’un débat complexe. On y fera peut-être le constat d’une tomate qui peut sauver le monde ou encore d’une patate, synonyme d’espoir. *Ce soir à 20h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

DANSE

Dance Me

Photo courtoisie

En l’hommage au légendaire Leonard Cohen, Les Ballets Jazz de Montréal présentent le spectacle Dance me, inspirée de l’œuvre riche de l’artiste d’origine montréalaise. Exceptionnellement aujourd’hui, le grand public est invité à voir des extraits de cette production avec deux courtes prestations de huit minutes au Complexe Desjardins. Durant votre heure de lunch, les danseurs contemporains vous en mettront plein la vue. *Aujourd’hui à 12h à La Grande Place du Complexe Desjardins, 150 Sainte-Catherine Ouest

THÉÂTRE

La Dizaine de La Manufacture : Comment ça n'a jamais été monté ici, ça?

Le collectif La Dizaine de la Manufacture réunit artiste et public et organise des soirées où le théâtre est à l'état brut et théâtre et où le spectateur est invité à tester la création de nouveaux talents. Ce soir donc, aura lieu une lecture d’extraits de pièces contemporaines, qui n’ont jamais été jouées dans aucune salle au Québec. Tous ces textes ont été écrites par des femmes qui proviennent de partout dans le monde, soit d’Angleterre et des États-Unis. Ces auteures gagnent à être entendues et nous proposent des concepts originaux et des personnages plus grands que nature. *Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 rue Papineau

Je reste

LIVRE

Moi aussi j’aime les femmes

Photo courtoisie

Le parolier Alain Labonté et l’animatrice Pénélope McQuade, des amis de longue date, se réunissent pour discuter de divers sujets d’actualité qui apportent des réflexions, de l’indignation, de la solidarité, parfois de l’espoir et parfois de la colère. Parmi les thèmes abordés, le duo y aborde la dénonciation des violences sexuelles, le leadership au féminin, la maternité, la féminité et bien d’autres sujets chauds dans l’univers des médias, des arts et de la place des femmes dans le monde contemporain. *Sorti le 22 février

ROMAN

Mademoiselle de Joncquières

Photo courtoisie

18e siècle. Dans le monde bourgeois de la France, la marquise Madame de la Pommeraye tombe amoureuse du marquis des Acis, coureur de jupon. Quelques années passent et elle finit par découvrir que son époux se lasse d’elle. Accablée par la peine et l’orgueil, elle décide de se venger en l’amenant à épouser une certaine Mademoiselle de Joncquières, qui est en fait qu’une prostituée. *Sorti le 25 février

TÉLÉ

Apprenti autiste

Photo courtoisie

Depuis son annonce publique sur sa page Facebook, l’humoriste Louis T, atteint du syndrome d’Asperger, reçoit énormément de témoignages et de questions auxquels il ne peut répondre sur le spectre de l’autisme. C’est donc dans ce documentaire que l’homme comique tente de nous éclairer sur ce diagnostic, en démystifiant les mythes et en essayant de comprendre les différentes caractéristiques. *Ce soir à 20h à Télé-Québec