La CAQ vire-capot

Aux prises avec ce sujet, la principale intéressée admet que « c’était plus facile de le dire simplement pour que les gens comprennent, et dire de rembourser ». Elle soutient qu’il s’agit d’un système compliqué à expliquer. Mais elle maintient que son parti « n’a rien à se reprocher », qu’auparavant le gouvernement conservait 100 % des trop-perçus et que le mécanisme de partage qui a fonctionné pour la première fois en 2017 sous les libéraux est équitable.

« On ne paraît pas bien, je ne suis pas à l’aise. On disait que c’est de l’argent volé et là on dit que c’est correct », a résumé un élu, embarrassé.