La mode, c’est du caca

Bien sûr, vous avez remarqué Kim Kardashian, la femme devenue millionnaire en vendant du vent. Mais avez-vous remarqué parmi les starlettes, les vedettes et les VIP, la présence de... Matières fécales, deux designers montréalais non binaires qui se sont pointés sur le tapis rouge avec un sac à mains en forme de pénis, le « Dick bag », tiré de leur collection printemps-été 2019 ?

Quand j’ai vu la photo des deux membres de Matières fécales sur le tapis rouge, j’ai pensé que c’était une blague. Avec leurs têtes rasées, maquillés comme Kiss, perchés sur des bottes en vinyles à talons vertigineux, je les trouvais assez loufoques. Mais quand j’ai vu leur nom : Matières fécales, je me suis carrément bidonnée. Il n’y a que dans le milieu de la mode ou dans celui de l’art contemporain que l’on prend au sérieux des trucs aussi puérilement provocateurs.

Les fashionistas s’extasient devant leur audace, les chroniqueuses-influenceuses se pâment devant leurs colliers sado-maso. Elles me font penser aux précieuses ridicules de Molière qui pérorent sur les beaux habits de leurs prétendants, qui sont en fait parfaitement loufoques.

Imaginez, consécration suprême, le magazine Vogue les trouve craquants et capote sur leur compte Instagram, suivi par 400 000 personnes. Le duo de Montréalais (dont le vrai nom est Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran) s’est fait connaître en créant des bottes en forme de pieds nus, avec un doigt en Fuck You sur le talon, des bottes vendues 10 000 $.