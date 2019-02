Le Rockfest devient le Montebello Rock

Alex Martel, l’organisateur du Rockfest, vient d’annoncer que l’événement sera de retour sous une nouvelle appellation: le Montebello Rock.

L’événement - un «retour aux sources» dans une ambiance «plus intime» selon le principal intéressé - se tiendra les 14 et 15 juin 2019.

Aucun artiste n’a été annoncé à ce jour. On prévoit toutefois une trentaine de groupes punk, metal et rock qui joueront sur deux scènes extérieures. Des concerts secrets dans le village s'ajouteraient également à l'offre. La programmation complète sera dévoilée à la fin du mois de mars.

On dévoile également que le Montebello Rock misera également sur son expérience de camping (des «histoires de feu de camp» avec de grands noms de la musique alternative sont au programme) ainsi que la présence de microbrasseries.

Les passeports seront mis en vente ce jeudi dès midi sur le montebellorock.com. Les 1000 premiers passeports sont vendus 69 $ chacun (taxes et frais en sus). Le prix monte à 79 $ ensuite.

Formule populaire

La nouvelle formule du Rockfest n'est pas sans rappeler d'autres festivals punk misant sur le camping et les microbrasseries. Parmi ceux-ci, notons Punk in drublic, une création de Fat Mike de NOFX. Ce festival itinérant devrait d'ailleurs s'arrêter à Québec et Montréal au printemps.

Rancid vient également d'annoncer sa propre formule du genre nommée The Bash. Ce festival ne s'arrêtera toutefois pas au Québec en 2019.