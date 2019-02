Les voitures hybrides ont encore leur place

Bien des amateurs de voitures électriques ont tendance à regarder de haut les hybrides.

Pour eux, celles-ci ne font pas une grande différence puisque la diminution de leur consommation et de leurs émissions de GES n’est pas assez significative pour réellement changer la donne.

Si je comprends leur point de vue, je ne peux cependant pas être d’accord.

D’abord, parce que certains véhicules hybrides sont extrêmement efficaces.

Ensuite, parce que bon nombres d’automobilistes ne peuvent tout simplement pas brancher leur véhicule à la maison, près de la maison ou au travail, ce qui rend beaucoup plus problématique l’achat d’un véhicule hybride rechargeable ou 100% électrique.

Si vous demeurez au troisième étage d’une bâtisse à logement, devez vous stationner dans la rue en ville ou si votre syndicat de propriétaires refuse toujours d’autoriser la recharge de véhicules électriques, vous pouvez alors sérieusement considérer l’option de la technologie hybride.

Arrivée sur le marché il y a 22 ans avec la Toyota Prius 1997, cette technologie a fait ses preuves. Les véhicules hybrides sont généralement très fiables et peuvent contribuer à diminuer de manière non-négligeable la consommation et les GES d’un véhicule.

Mais attention, ce n’est pas parce qu’un véhicule est hybride qu’il en vaut automatiquement la peine. Certains modèles hybrides offerts par le passé se sont montrés particulièrement inefficaces tels que la défunte Subaru XV Crosstrek hybride (à ne pas confondre avec la Crosstrek PHEV qui sera commercialisée cette année), dont la consommation était à peu près identique à celle de l’Impreza à essence. Et que dire de la BMW X6 ActiveHybrid dont j’avais fait l’essai et qui consommait 12,5 L/100 km... dans les meilleures conditions!

Voici donc quelques véhicules hybrides dignes de considération:

Toyota Camry Hybrid

La Camry hybride a fait peau neuve pour l’année-modèle 2018 et l’exercice a été un réel succès. Toyota a réussi à améliorer à la fois l’agrément de conduite et la consommation, rendant cette voiture intermédiaire particulièrement frugale. À 208 chevaux et 221 lb-pi de couple, sa consommation moyenne est un d’impressionnant 4,5 L/100 km en mode combiné ville-route (selon l’EPA). Offerte à compter de 31 550$, elle s’avère beaucoup plus agréable à conduire que les Camry hybrides de précédentes générations et propose un équilibre prix-consommation-performance difficile à égaler. Et que dire de sa fiabilité qui se situe bien au-dessus de la moyenne!

Honda Accord Hybrid et Insight

Si Honda a eu beaucoup de difficulté à s’imposer au fil des 20 dernières années face à l’hégémonie hybride de Toyota, force est de constater qu’elle propose maintenant deux excellents modèles hybrides pour 2019: l’Accord hybride et l’Insight de troisième génération. Toutes deux bien nées, ces voitures proposent à la fois la qualité de fabrication et l’agrément de conduite de Honda. Avec des cotes de consommation de 4,5 L/100 km (Insight) et 4,9 L/100 km (Accord hybride), elles sont parmi les véhicules les plus efficaces sur le marché.

Kia Niro

Si on regarde du côté des multisegments, la Kia Niro hybride représente une valeur sûre. Elle est à la fois pratique et très économique, comme en témoigne sa cote de consommation de 4,8 L/100 km. Qui plus est, son habitacle est confortable et conçu avec soin. On a vraiment l’impression de monter à bord d’un véhicule beaucoup plus cher.

Hyundai Ioniq Hybrid

Cette voiture compacte à hayon est la reine de la frugalité: 4,1 L/100 km, rien que ça. Qui plus est, la Hyundai Ioniq à motorisation hybride est offerte à un prix extrêmement compétitif: $24 399. Cela en fait une voiture dont le coût de propriété est parmi les plus bas de l’industrie. Et son agrément de conduite n’est pas non plus à dédaigner.

Toyota Prius

On ne saurait parler des meilleurs véhicules hybrides sans parler de la famille Prius. Extrêmement fiables et durables, les Prius ont fait la preuve hors de tout doute de la pertinence des véhicules hybrides. Si la Prius V est le véhicule de prédilection des chauffeurs de taxis, la Prius demeure la référence parmi les hybrides.

De plus, une Prius à traction intégrale sera commercialisée ce printemps. Je prédis qu’elle aura du succès.