L'ex-«pilote des stars» Normand Dubé «incapable de contrôler sa soif de vengeance»

L'ex-«pilote des stars» Normand Dubé aurait commandé des incendies criminels parce qu'il «était incapable de contrôler sa soif de vengeance» et qu'il «se pensait intouchable et à l'abri d'une enquête policière», estime la Couronne.

«Il ne pensait pas qu'on serait en mesure de le rattacher aux événements et qu'il battrait le système, a affirmé dans sa plaidoirie le procureur de la Couronne Steve Baribeau. L'accusé l'a dit : il se vengerait, il attendrait le bon moment et c'est ce qu'il a fait en passant à l'action sournoisement.»

Les dernières plaidoiries se sont amorcées mercredi matin dans le procès de l'homme de 57 ans qui fait face à une vingtaine d’accusations pour harcèlement, méfaits, incendies criminels et menaces.

Pas de coïncidence

Me Baribeau a remis au juge Gilles Garneau sa plaidoirie de plus de 250 pages, où il estime que «le cumul d'éléments de preuve permet de relier l'accusé aux événements et d'étayer qu'il est derrière les infractions reprochées et ce hors de tout doute raisonnable».

Selon le procureur, le fait que toutes les victimes d'incendies criminels étaient en conflit avec Dubé et qu'elles ont toutes été visées par des actes similaires tend à démontrer la culpabilité de l'accusé.

«Comment voulez-vous que ça soit une coïncidence ?, se questionne Me Baribeau. En 11 mois, quatre attaques qui ont été perpétrées avec beaucoup de similitudes. Et tout comme par hasard, des personnes avec qui l'accusé entretenait un conflit ou de l'animosité.»

Témoignage d'un mort

Également, le procureur estime que le témoignage «corroboré» de Steve Garrett, aujourd'hui décédé, vient «colmater l'ensemble de la preuve» alors que Dubé lui aurait avoué avoir commandé les incendies.

Rappelons que la défense réfutait l'admission de ce témoignage dans la preuve, soutenant que la conversation n'aurait jamais eu lieu.

L'avocat de l'accusé, Me Maxime Chevalier, va entamer sa plaidoirie cet après-midi.

Plus de détails à venir...