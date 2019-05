Mike Ward présente «Noir»

Cinq ans après le lancement de son spectacle Chien, Mike Ward est de retour avec son cinquième one-man show intitulé Noir.

Ayant fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années, Mike Ward n’a pas délaissé la scène pour autant. Sans contredit, il est l’expert de l’humour noir. Avec le one-man show Noir, l'humoriste n’a toujours pas peur du risque et de la provocation. Dans ce cinquième one-man-show, il aborde sans détours le suicide, les agressions sexuelles, la dépression, la peur d’avoir l’air raciste... Il raconte aussi deux kidnappings (le premier dont il a été victime en Haïti, et le second dont il est l’auteur... par accident!) Il parle de boisson, des menaces de mort adressées à Guy Nantel et des transgenres. Des blagues crues qui décoiffent!

Mike Ward offrira 20 représentations de Noir jusqu'au 1er juin au Club Soda, avant de partir en tournée au Québec.

Les billets pour l’ensemble de sa tournée sont en vente sur www.mikeward.ca