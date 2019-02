Montréal : un pas vers une consultation publique sur les publisacs

Montréal a posé mercredi un nouveau pas vers une consultation publique sur l'encadrement des publisacs dans la métropole, en rapatriant les demandes d’un citoyen en ce sens à la ville-centre.

La Ville avait refusé en janvier d’accepter un projet de pétition sur la réglementation entourant la distribution de matériel publicitaire, statuant qu’il s’agissait d’une compétence d’arrondissement.

Depuis lundi, il est toutefois possible de déposer une demande de droit d’initiative en ligne sur le site de Montréal. Le Montréalais derrière la demande s’est donc saisi de cette occasion pour envoyer des projets de pétition dans 11 arrondissements, a indiqué la conseillère de ville Laurence Lavigne Lalonde.

Pour éviter de dédoubler et alourdir la charge de travail, et puisqu’il s’agit d’un enjeu qui peut avoir un impact à l’échelle de l’île, Montréal a finalement décidé de rapatrier toutes les demandes au central.

« On sait que c’est un sujet d’intérêt pour plusieurs personnes à Montréal, donc comment on peut gérer la question des publisacs, qui est vue pour plusieurs comme une source importante de papiers, de plastiques », a souligné Mme Lavigne Lalonde, qui est responsable des dossiers liés à la démocratie, la gouvernance, et la vie citoyenne.

D’autres étapes

L’élue a toutefois bien précisé que la Ville n’était pas en train d’accepter la tenue d’une consultation publique, reconnaissant qu’il s’agissait d’un sujet d’actualité.

La demande doit être acceptée par le greffier, et si c’est le cas, 15 000 signatures devront ensuite être récoltées en 90 jours.

La Commission sur l’environnement de la Ville a d’ailleurs aussi l’intention de se pencher sur l’utilisation du plastique et de sa réduction à sa source.