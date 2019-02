Parlons un peu des greffes de porc chez l’humain

«L’avenir de l’humain passe par le porc»: c’est ce qu’affirme en substance Pierre Gianello, professeur et médecin au pôle de chirurgie expérimental et transplantation de l’Université catholique de Louvain, en Belgique.

Pour les carnivores, le porc, c’est des filets, du bacon, des côtelettes, des saucisses, du jambon, des pieds de cochon même! Mais pour un médecin très au fait des dernières recherches en terme de transplantation d’organes, le porc est une ressource particulièrement intéressante, surtout que le nombre de donneurs d’organes (humains) stagne.

Utile cochon

La médecine utilise depuis plusieurs décennie une ressource particulière du porc pour soulager les humains: son insuline. En effet, des années 1940 jusqu’aux années 1980, les diabétiques étaient soignés par l’insuline porcine (et aussi bovine). Ce n’est qu’au cours des années 1980 que l’insuline synthétique a été produite. Fait intéressant: malgré l’arrivée sur le marché d’insuline synthétique, certains patients diabétiques préféraient malgré tout être fournis en insuline d’origine porcine, faisant en sorte que de l’insuline a été extraite de porcs jusqu’à la fin de la décennie 2000.

Ensuite, ce sont des valves aortiques porcines qui ont été remarquées par les scientifiques. Malgré l’aspect extraordinaire de cette procédure, il est quand même assez facile de prélever ces valves sur les cochons et de les greffer aux humains. Notez que ces tissus sont traités chimiquement et ainsi inertes lorsque transplantés.

Et maintenant, pourquoi pas un organe entier?

Une fois la procédure chirurgicale impliquant une partie d’un organe porcin au point, pourquoi pas un organe en entier? C’est ce qu’on appelle une xénogreffe.

On pourrait penser que ce sont les primates qui sont les mieux placés pour nous fournir comme ça des organes, mais les populations de primates sont plus souvent qu’autrement vulnérables. De plus, il y a des cas prouvés de contamination de primates à humains.

Or, les porcs partagent plusieurs points en commun avec les humains: les fonctions cardiaques et rénales et aussi la régulation de la glycémie, notamment. Autre avantage: les porcs sont déjà élevés en masse par les humains, pour le meilleur et pour le pire. Ils se reproduisent rapidement et leurs portées sont nombreuses. La recherche pour la faisabilité des xénogreffes de porcs à humains s’est donc mise en branle.

Le premier obstacle, évident, est le rejet. Sans surprise, des gènes de tissus porcins sont immédiatement rejetés par le corps humain. Il a fallu des recherches sur le clonage pour «éteindre» certains gènes et en ajouter d’autres, afin de minimiser les risques de rejet.

Bien qu’aucune xénogreffe du porc à l’humain n’ait eu lieu pour le moment, la recherche sur les xénogreffes de porc à primate apparaît prometteuse. En ce moment, aux États-Unis, des babouins vivent avec des coeurs de porc depuis 3 ans!

Mais avant de voir un humain se faire greffer un foie de porc, il est possible d’imaginer que les organes porcins soient utilisés comme des «greffes intermédiaires», faisant survivre un patient en attente d’un don d’organe humain, ou le temps de la guérison.

Mais avant d'avoir un coeur de porc...

En ce moment, au Canada, il n’y a aucun essai clinique approuvé, et aucune demande n’a été faite en ce sens. Cependant, d’autres pays, comme les États-Unis, la Belgique, l’Espagne et l’Allemagne, font des tests de xénotransplantations (incluant donc le transfert de cellules et de tissus d’une espèce à l’autre).

Et bien sûr, il y a surtout l’aspect franchement complètement bizarre derrière l’idée même de la xénogreffe. Comment vous sentiriez-vous avec un foie ou un coeur de porc fonctionnel à l’intérieur de vous?

Même s’il est à parier que vous connaissez quelqu’un - ou que vous connaissez quelqu’un qui connaît quelqu’un - qui a des valves cardiaques porcines, il y a quand même un grand écart entre des tissus traités chimiquement qui ne sont plus vivants et des organes viables!

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire ce reportage de la Radio Télévision Belge Francophone, ce feuillet d'information de Santé Canada, et ce rapport de l'Association pour le Don d'Organes et de Tissus Humains du Bas-Rhin.

