Pokémon Sword et Shield annoncés pour la Nintendo Switch

La Pokémon Company a dévoilé ce matin, lors d’une diffusion Nintendo Pokémon Direct, de nouveaux jeux de la série Pokémon nommés «Pokémon Sword» et «Pokémon Shield». Parfait pour célébrer le 27 février, qui est «Pokémon Day»!

Sword et Shield seront lancés en même temps sur la Nintendo Switch plus tard cette année. Exit Kanto, on se retrouvera désormais dans la région de Galar et ses beaux paysages pour une aventure RPG. On y rencontrera de nouveaux Pokémon, aussi!

Bande-annonce Pokémon Sword et Pokémon Shield





Les gameurs pourront choisir entre trois Pokémon de départ: Grookey, un genre de singe, Scorbunny, un lapin rempli d’énergie et Sobble, un lézard aquatique un peu timide.





Euh, c’est quoi la différence entre Sword et Shield?

On ne connaît pas encore les différences entre Sword et Shield, mais les titres risquent de suivre la formule Pokémon: le squelette est le même, avec quelques changements, et vous choisissez le jeu qui vous attire le plus. C’est quand même bizarre de n’avoir absolument rien dit à ce sujet, cependant. Surtout pour les gameurs qui ont été initiés à la série grâce à Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee, où les différentes étaient évidentes dès le dévoilement initial.

Dans le Pokémon Direct, on promet également d’autres nouveautés Pokémon pour 2019 sans toutefois préciser quels projets sont en cours.

C’est tout ce que l’on sait pour le moment!