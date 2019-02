Satan et le hasard

Même si les scandales d’abus et d’agressions sexuelles perpétrés par le clergé ne datent pas d’hier et que ma révolte est la même que la vôtre, mon esprit ne peut se résoudre à accuser ces prêtres d’autres choses que d’avoir commis l’horrible impair.

Mais le geste n’est-il pas tout ce qu’il y a à accuser?

Sans doute, si on veut se contenter de reprocher aux soldats les décisions de leur État-major.

Ce que cette histoire me raconte, c’est que les premiers abusés par l’Église sont les curés eux-mêmes. Attention: pas les pires ou les plus abusés, mais les premiers.

Le célibat forcé et absolument contre nature, d’ailleurs évoqué par le sociologue Guy Rocher, dimanche dernier à Tout le monde en parle, a été, selon moi, la porte latérale qui a laissé entrer la violence, la corruption et la folie dans les rangs d’une profession de foi dont les principes d’amour, de générosité, de compassion, de miséricorde et de pardon étaient pourtant admirables.

Le célibat est ce qui, à mes yeux, a tout gâché. Je crois qu’il est là le filon pourri de l’histoire. Vatican II aurait dû servir à une chose et c’est à abolir le célibat, parce que c’est précisément ce qui a empêché l’Église d’entrer dans la modernité et qui nous a conduits devant cette situation sordide.

Ah, mais non, j’oubliais : c’est la faute à Satan, tout comme la pédophilie et les comportements violents sont le fruit du hasard chez les laïques et les athées.

Je remarque surtout que dans un cas comme dans l’autre, on aime beaucoup s’en laver les mains pour ne pas se donner le courage d’aller réfléchir plus loin.

Nous devons être intelligents : tout d’abord, il ne faut pas se laisser convaincre que c’est la totalité des religieux qui ont commis ces atrocités. Il ne faut pas envoyer à l'échafaud tous ceux qui ont et qui œuvrent encore au meilleur de leur personne pour apporter soutiens, soins et réconfort autour d’eux, sans blesser quiconque à l’abri des regards. C’est une vocation réelle et tous n’ont pas succombé au côté obscur de la carence. Le nier serait injuste de notre part.

Mais pour bien saisir le fond des choses, je crois qu’il faut premièrement s’admettre que l’Église n’a concrètement jamais été autre chose qu’un gouvernement à part entière capable des mêmes grandeurs et des mêmes perfidies que toute gouvernance laïque.

Il n’y a pas longtemps, l’émission Enquête diffusait un reportage sur les ravages qu’avaient perpétré les curés Oblats chez les Innus et les Atikamekws.

Outre le fait que j’avais mal d’y découvrir le témoignage d’un ami très cher à mon cœur, j’ai surtout été saisi par le moment où on nous a appris que des curés avaient demandé de l’aide, pour mieux être ignorés et laissés à eux-mêmes, quand ils n’étaient pas juste envoyés ailleurs avec d’autres enfants.

La grande question qui me trotte depuis ce visionnement est : pourquoi a-t-on délibérément lâché ces hommes mortellement blessés et devenus déviants en populations vulnérables?

À force de scandales, je me suis mise à me dire que la violence de l’Église, qu’elle soit sexuelle, physique ou psychologique, c'est son terrorisme à elle.

Pensons-y : le terrorisme traditionnel a pour fonction d’imposer un régime par la peur, par la terreur. Or, en quoi est-ce différent pour l’Église, outre le fait que ce n’est pas présenté de la même manière?

On parle pourtant d'un culte et d’une culture de la soumission qui défend et propage, sous ses Saintes Écritures, ses bondieuseries et son folklore de péchés mortels, l’idée sans équivoque que nous ne sommes grands qu’à genoux.

Et une telle idée, ça ne s’impose pas à coups de s’il-vous-plaît, mais par la peur. La peur de l’enfer. La peur du Diable. La peur des curés.

Or, qui dirigeaient ces curés? Qui a fermé les yeux et ignoré les appels à l’aide? Le cœur du scandale est là, à mon avis.

Les curés aux mains longues, ont les sait depuis longtemps, mais nous avions jusqu’ici la naïveté de nous imaginer que ce n’étaient que de mauvaises branches sur un arbre en santé.

Ce qu’on découvre maintenant, c’est que même si l’arbre est puissant et d’une opulence ostentatoire depuis des siècles, il est en réalité, et depuis longtemps, profondément rongé de l’intérieur.

Il y a des gens qui ont laissé faire et qui ont grassement profité de la manne innocente. Il faut se rendre à l'évidence.

Pour vous le dire sans détour, je suis autant désolée pour ces prêtres que pour tous les abusés, car ils n’ont été, finalement, que le bras armé d’une doctrine qui a corrompu tout ce en quoi elle prétendait croire.

Je me désole, car aussi coupables qu’ils sont dans le concret des choses, qui ne saurait être amoindri ou négligé par pudeur ou aveuglement volontaire, je vois des milliers d’individus trompés dans leurs certitudes et dans leur conception de leurs droits, de leur pouvoir et de leur immunité. Des milliers d’hommes abandonnés à leurs tourments.

Je vois tous ces gens qui doivent payer aujourd’hui pour une faute magistrale permise implicitement par d’autres mains, même si perpétrée par les leurs, et qui, au nom de Dieu, ont cautionné les abus et les violences pourvoyant leur propre culte en martyrs.

Peut-être est-ce parce que l’homme a depuis toujours eu cette tendance à se cacher derrière le nom de Dieu quand il ne veut pas signer ses crimes. Satan, finalement, a bien peu à y voir.

Mais pour l’heure, c’est néanmoins l’Église tout entière qui est appelée à confesse.