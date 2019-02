«Superman pourrait être joué par un acteur noir» - Dean Cain

Les fans s’emballent depuis que Henry Cavill a renoncé à la tenue bleue et rouge de Superman.

Parmi les acteurs pressentis pour reprendre la cape, le nom de Michael B. Jordan - qui a volé la vedette de Black Panther dans son propre film avec son interprétation de Killmonger - revient souvent.

Ce dernier s’est même prononcé à ce sujet au début du mois: celui-ci refuserait d’interpréter Clark Kent afin de ne pas être comparé aux interprètes précédents du rôle. Il accepterait toutefois de jouer le rôle de Calvin Ellis, le Superman noir de la Terre 23, une énième dimension de l’univers DC.

Dean Cain, qui a interprété Superman et est le fils d’une mère caucasienne et d’un père japonais, a été invité à commenter la candidature de Michael B. Jordan à l’émission Fox and Friends et voici ce qu’il avait à dire via Screen Rant:

«Bien sûr. Superman peut être interprété par un acteur de couleur. Superman est plus un idéal qu’une personne de race ou de couleur. Superman, c’est la vérité, la justice et le mode de vie américain et j’y crois!»

En ce qui concerne l’embauche potentielle de Michael B. Jordan, Cain a confié qu’il n’aurait même pas sourcillé. «Il a toutes les qualités et le caractère pour jouer [Superman]!»

L’acteur a également rappelé que l’embauche de Cavill - qui est britannique - a également «choqué» plusieurs fans à l’époque.

Et vous? Qu’en pensez-vous?