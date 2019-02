Un bon départ dans les salles françaises

En plus d’avoir reçu un bel accueil critique, le film La chute de l’empire américain de Denys Arcand a connu une très bonne première semaine au box-office français, attirant plus de 72 000 spectateurs dans les salles depuis sa sortie le 20 février.

Selon la productrice du film, Denise Robert, le distributeur français Jour2Fête est tellement satisfait de la performance du plus récent long métrage d’Arcand qu’il a décidé d’augmenter son nombre d’écrans pour la seconde semaine d’exploitation.

« Le film était présenté sur 129 écrans pendant la première semaine et ils vont en ajouter plus d’une trentaine pour passer à 160 écrans pour la deuxième semaine », souligne Denise Robert en entrevue au Journal.

« Cela veut dire que le bouche-à-oreille est très bon et qu’ils sont confiants de pouvoir attirer encore plus de spectateurs dans les salles. On est très contents de cela. C’est déjà très bon d’avoir attiré 72 788 spectateurs pour la première semaine. Un billet d’entrée coûte en moyenne 10 euros et avec le taux de change, ça veut dire qu’on a déjà dépassé le million de dollars de recettes en une semaine. C’est extraordinaire. »

Bientôt les États-Unis

Denys Arcand est déjà bien connu des cinéphiles français pour avoir eu du succès avec certains de ses films précédents en France dans le passé. Rappelons que Les Invasions barbares et Le déclin de l’empire américain avaient attiré plus de 1,3 million de spectateurs dans les salles françaises lors de leurs sorties respectives.

La sortie française de La chute de l’empire américain ne représente que le début de la carrière internationale du film. La comédie policière qui a aussi eu du succès au Québec l’été passé (2,7 M$ au box-office québécois) prendra bientôt l’affiche dans plusieurs autres pays, dont les États-Unis.

« C’est un film qui voyage bien, indique Denise Robert. Il a été vendu partout dans le monde. Après la France, on va enchaîner avec la sortie du film en Italie au mois d’avril et ensuite, ce sera les États-Unis. Il va sortir à New York et à Los Angeles le 31 mai avant de prendre l’affiche dans les autres villes américaines dans les semaines suivantes. Le distributeur américain [l’influent Sony Pictures Classics] aime beaucoup le film et est très content de pouvoir le sortir à cette période de l’année. »