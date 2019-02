Un demi-million de dollars grâce à la nostalgie des Expos

MONTRÉAL - En misant sur la nostalgie entourant les Expos de Montréal, le Lavallois Perry Giannias et ses précieux partenaires auront réussi à amasser plus de 500 000 $ en quelques années pour les enfants malades.

L’horrible drame derrière cet élan de compassion est survenu en juillet 2015 quand Catherine, la nièce de Perry, est décédée à 5 ans, à la suite d’une tumeur du tronc cérébral, communément appelée DIPG.

«Jamais de ma vie, je pensais faire ça, a indiqué Giannias, qui est le propriétaire de deux garderies dans le quartier Vimont, à Laval. Quand Catherine est partie, j’ai voulu faire une différence et la seule chose que je connaissais vraiment bien, à mes yeux, c’étaient les Expos.»

Dès mars 2016, celui qu’on surnomme «Perry Gee» organise un premier événement appelé «Expos Fest». Le concept : une soirée-bénéfice, avec repas et bar ouvert, en présence de nombreux anciens du club montréalais. À l’encan, des balles et des photos autographiées, entre autres.

Au fil des ans, et en ajoutant d’autres activités de financement, les événements Expos Fest ont permis de récolter 392 000 $, aidant ainsi la Fondation de l’hôpital de Montréal pour enfants.

«Avec l’Expos Fest de cette année, on va dépasser 500 000 $», a précisé Giannias.

Dans le but d’amasser toujours plus d’argent, on a même acheté une voiture Ford Mustang à faire tirer pour l’édition 2019. Seulement 1000 billets sont disponibles à 100 $ chacun. Aux dernières nouvelles, il restait environ 400 billets à vendre. Concernant la soirée-bénéfice du 24 mars prochain, à l’Embassy Plaza, on affiche déjà complet.

Des invités et... des amis

Les noms des anciens lanceurs Dennis Martinez et Steve Rogers viennent de s’ajouter à la liste d’invités pour la prochaine soirée. Coco Laboy, Larry Walker, Javier Vazquez, Brad Wilkerson, Claude Raymond, Derek Aucoin et l’ancien gérant Felipe Alou comptent parmi les autres invités, qui sont une vingtaine au total.

Pour les participants, cela donne inévitablement des moments magiques. Idem pour Perry Giannias, un éternel partisan des Expos, qui joint également l’utile à l’agréable. À travers les dernières années, il a ainsi développé certaines amitiés avec notamment Rondell White, Ellis Valentine, Darrin Fletcher et Vladimir Guerrero.

Puisqu’il multiplie les efforts pour obtenir des objets autographiés à mettre aux enchères, il est aussi devenu un client régulier du bureau de poste près de chez lui.

«La dame qui travaille là-bas, c’est comme ma deuxième femme», a blagué Giannias, pour illustrer à quel point il fréquente souvent l’endroit pour envoyer ou recevoir les objets.

Tous ceux-ci profitent aux enfants malades, tient-il à souligner.

«Il y a une seule balle que j’ai fait autographier un jour pour ma collection personnelle et c’était par Claude Raymond», a noté Giannias.

Histoire d’amour signée Valentine

Bien avant le décès de la petite Catherine, Giannias avait déjà accumulé personnellement plusieurs objets reliés aux Expos.

«J’étais encore à l’école primaire quand j’ai reçu mon premier souvenir, a raconté l’homme qui célèbre son 52e anniversaire de naissance, jeudi. J’avais une amie qui me disait que son père travaillait pour les Expos, mais j’hésitais à la croire. Le lendemain, elle m’avait apporté une balle autographiée par Ellis Valentine.»

Ainsi a commencé une histoire d’amour avec les Expos, qui allait permettre un jour de récolter plus de 500 000 $ pour les enfants malades. Étrangement, Valentine aura été l’un de ses premiers invités dans l’histoire d’Expos Fest.

Maintenant, quand on demande à «Perry Gee» s’il croit au retour du club montréalais, sa réponse ne se fait pas attendre : «C’est sûr. Je ne pense pas que des hommes d’affaires comme Stephen Bronfman et Mitch Garber ont du temps à perdre avec un dossier qui n’aboutira pas. Ça va arriver d’ici cinq ans, c’est certain!»

• Pour plus de détails sur les événements Expos Fest : exposfest.com.