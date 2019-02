Un entraîneur de hockey arrêté pour incitation à des contacts sexuels sur des mineurs

La police de Québec a arrêté un entraîneur de hockey pour leurre et incitation à des contacts sexuels qui aurait fait 13 victimes d’âge mineur.

Le service de police a annoncé, mercredi, l’arrestation de Samuel St-Louis, un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu et un ancien entraîneur pour les Forts de Chambly, une équipe de hockey junior AAA.

L’enquête policière amorcée en août 2018 a permis de recueillir les dénonciations de 13 victimes qui avaient entre 12 et 17 ans lors des faits présumés. Ceux-ci se seraient produits entre décembre 2016 et août 2018.

«Toutes les victimes sont des joueurs de hockey», a mentionné David Poitras, porte-parole de la police de Québec.

«On parle de leurre et d’incitation à des contacts sexuels, on ne parle pas de contacts sexuels», a-t-il expliqué.

Malgré le lieu de domicile du suspect, c’est la police de Québec qui a dirigé l’enquête principale.

«Les dénonciations ont été faites au SPVQ», a indiqué M. Poitras, sans pouvoir préciser si les actes reprochés ont eu lieu sur le territoire de Québec ou dans la municipalité montérégienne.

«Nous avons des raisons de croire que le suspect a fait d’autres victimes», souligne le porte-parole.

Banni par Hockey Québec

La nouvelle a créé une onde de choc dans le milieu sportif. St-Louis a déjà perdu tout privilège au sein du réseau de Hockey Québec.

«Dès que l’information nous a été acheminée par le SPVQ, l’accusé fut automatiquement retiré et fiché dans le Réseau Hockey Canada, et ce, à travers le pays. Il ne peut donc plus participer à des activités et équipes fédérées par un membre de Hockey Québec, ni de Hockey Canada», a confirmé le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.

Selon la fédération, Samuel St-Louis n’agissait plus à titre d’entraîneur aux Forts de Chambly depuis le début de la saison 2018-2019 en raison de «soupçons».

Le suspect est attendu aujourd’hui au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Par ailleurs, tout renseignement concernant cette enquête peut être transmis au SPVQ en composant le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais. Le dossier en référence est le QUE180808-070.