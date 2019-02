Un guide du temps supplémentaire qui fait bondir les syndicats

Dans une lettre interne envoyée à tous les gestionnaires du CISSS de Chaudière-Appalaches, dont Le Journal a obtenu copie, la direction des ressources humaines illustre les « principes applicables concernant l’obligation de travailler ou non en heures supplémentaires », dans le but de « faciliter votre gestion ».

« Il importe que la maladie soit suffisamment grave pour empêcher le proche de prendre soin de lui-même et que personne d’autre que l’employé ne soit disponible pour le faire. Plus précisément, l’employé doit démontrer qu’il a pris les moyens raisonnables pour assumer autrement ses obligations », est-il écrit.

« Choquant et odieux »

Le son de cloche est le même pour le vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). « Nous sommes au Québec. Nous avons quand même des droits comme individus, mais clairement quand l’employeur lance des missives comme ça, on dirait qu’il est dans un autre pays », déplore Jérôme Rousseau.

Le CISSS suggère également aux gestionnaires de planifier le TSO à l’avance, afin d’éviter les refus. « Si l’obligation de travailler des heures supplémentaires survient à la dernière minute, l’employé est dans une position où une telle démonstration est plus facile à faire. Par contre, si l’employeur lui donne un avis suffisant qui lui permet de s’organiser, l’employé peut alors difficilement refuser de travailler des heures supplémentaires », peut-on lire.

Pourtant, l’attaché de presse de la ministre de la Santé Danielle McCann a réitéré l’engagement de la CAQ d’abolir le temps supplémentaire obligatoire. « Nous allons adopter les premières mesures en ce sens d’ici la prochaine année financière, pour commencer à court terme à voir une différence sur le terrain. Et, au cours du mandat, on veut y mettre fin, ça, c’est certain », a affirmé Alexandre Lahaie lorsque joint par Le Journal.