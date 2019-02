Un incendie dévaste un immeuble du centre-ville de Saint-Hyacinthe

Un impressionnant incendie a complètement ravagé un vaste édifice commercial et résidentiel du centre-ville de Saint-Hyacinthe, mercredi, faisant plusieurs sinistrés.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont partagé des photos et vidéos montrant l'ampleur du brasier qui s'est déclenché en milieu d'après-midi et qui était toujours combattu en soirée. Le feu a lourdement endommagé l'immeuble de la rue Saint-Antoine, qui abritait des restaurants au rez-de-chaussée et des logements aux étages supérieurs.

Selon l'hebdomadaire «Le Courrier de Saint-Hyacinthe», une quarantaine de personnes ont dû être évacuées en raison du sinistre. Cependant, personne n'aurait été blessé.

L'incendie aurait pris naissance dans une conduite de ventilation, a précisé le média.