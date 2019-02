Un moment avec Passe-Partout

Je suis né en 1985. Je fais donc partie de la génération Passe-Partout. Je n’étais pas là quand le tout à véritablement commencé, mais quand j’étais à l’âge de l’écouter, c’était encore très populaire.

À cette époque, notre routine de soirée était en quelque sorte tricotée autour de Passe-Partout. Le souper, le bain, le pyjama, le brossage de dents ou, pour certains, c’était jouer dehors après le souper et «rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout», comme le disaient Les Cowboys Fringants.

Peu importe, tout le monde l’écoutait. Au-delà de la pertinence de l’émission, de son côté ludique et éducatif, elle avait comme principale qualité de suspendre le temps. Pendant 20 minutes, plus rien d’autre n’existait. Comme peser sur pause sur un film qui va déjà en accélérer.

C’est surement pour cela qu’encore aujourd’hui cette émission fait autant écho chez beaucoup de gens. Tout le monde se rappelle des chansons, des noms de personnages et parfois même de leur historique. Malgré les notes théoriques à mémoriser, les numéros de téléphone à inscrire et les prénoms à retenir, il restera toujours une petite place dans notre tête pour «Miam, miam, miam des bons gros légumes».

Quand j’ai appris qu’une nouvelle mouture de Passe-Partout allait voir le jour, je dois vous avouer que j’étais un peu sceptique. Pas défaitiste, mais il y avait quand même un doute qui planait dans mon esprit.

Était-ce vraiment possible de récréer ce morceau de notre patrimoine culturel et de l’adapter à notre nouvelle réalité? En fait, je crois que j’avais peur. J’avais peur de devenir le vieux bougon nostalgique qui scande haut et fort que «c’était meilleur dans mon temps».

Je ne voulais pas bouder le plaisir d’une nouvelle génération, mais je ne voulais pas non plus qu’on gâche ma nostalgie. Un mélange de vertu et d’égoïsme.

Lundi soir, 18 heures, je me suis donc assis devant la télé avec ma femme, ma fille (1 an) et mon fils (3 ans) pour écouter Passe-Partout. Je sais que je ne suis pas le seul parent à l’avoir fait. S’installer confortablement devant la télé, comme dans le temps. Pas en rattrapage ou en rediffusion en ligne, non, non, à 18 heures, l’heure de diffusion. Comme à l’époque où si tu ratais le rendez-vous, tu ratais l’émission, impossible de te reprendre avec ton Ipad.

Presqu’automatiquement après le début du générique, la même magie que celle de mon enfance s’est produite. Le temps s’est suspendu, les problèmes envolés. J’ai vu mon garçon écouter avec une attention que j’ai rarement vu chez lui. Il a ri, souri, écouté.

C’est presqu’à la première minute que j’ai accepté la nouvelle mouture de ce morceau de mon enfance. Encore une fois, Passe-Partout a réussi à créer un moment. Un instant que je compte bien intégrer à ma routine. Après le souper, un peu avant le bain et le pyjama, ma femme et moi allons amener nos enfants dans une petite bulle intemporelle où il fait bon se retrouver.